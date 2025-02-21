В Москве 70-летний педофил пытался изнасиловать девятилетнюю девочку

В Москве 70-летний педофил пытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Как указано в публикации, мужчина увидел школьницу и предложил ей мороженое. Когда та отказалась и забежала в подъезд, злоумышленник зашел за ней.

«Там я ее задержал, правой рукой ухватился за рюкзак. Она начала на телефон, а я раз — и нажал, чтоб она не позвонила. Потом я ее потрогал. Случайно, даже не могу представить, как получилось. Она начала кричать, я ей ротик закрыл» — приводятся слова мужчины.

Отмечается, что его спугнули соседи, выходившие из квартиры. Девочка рассказала обо всем маме, а та — полиции.

Мужчину нашли. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Уточняется, что пенсионер уже был осужден — он был в тюрьме 43 года.

Фото: скриншот из сюжета НТВ