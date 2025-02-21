В ДТП в Ряжске пострадали два человека
Напомним, авария произошла утром 20 февраля вблизи дома № 115 по улице Мичуринская в Ряжске.
В ДТП в Ряжске пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, авария произошла утром 20 февраля вблизи дома № 115 по улице Мичуринская в Ряжске. 21-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.
В результате пострадали 23-х и 24-х летние пассажиры автомобиля. Они доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.