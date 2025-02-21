В ДТП в Ряжске пострадали два человека

Напомним, авария произошла утром 20 февраля вблизи дома № 115 по улице Мичуринская в Ряжске.

В ДТП в Ряжске пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария произошла утром 20 февраля вблизи дома № 115 по улице Мичуринская в Ряжске. 21-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

В результате пострадали 23-х и 24-х летние пассажиры автомобиля. Они доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.