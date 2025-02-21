Участник КВН Игорь Ласточкин вступил в состав ВСУ
Он участвовал в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».
Участник КВН Игорь Ласточкин вступил в состав ВСУ. Об этом пишет URA.RU.
«Трудные времена рождают сильных людей», — написал комик.
Отмечается, что на фото запечатлено оружие и военный билет.
Ласточкин играл в днепропетровских командах КВН «+5» и «Стальной проект», был капитаном «Сборная Днепропетровска». Затем он участвовал в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».