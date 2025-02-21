РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда
Пока там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний.
РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда. Об этом в пятницу, 21 февраля,
Через Telegram-бо можно оформить:
- билеты без указания мест;
- льготные проездные документы для школьников и студентов;
- квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов.
Как указано в публикации, на данный момент там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний: «БППК», «ВВППК», «СПК», «Содружество». Вместе они обслуживают 25 российских регионов.
Видео: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»