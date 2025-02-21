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РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда
Пока там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний.

РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в соцсетях холдинга.

Через Telegram-бо можно оформить:

  • билеты без указания мест;
  • льготные проездные документы для школьников и студентов;
  • квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов.

Как указано в публикации, на данный момент там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний: «БППК», «ВВППК», «СПК», «Содружество». Вместе они обслуживают 25 российских регионов.

Видео: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»