РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда

Пока там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний.

РЖД начали тестировать Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в соцсетях холдинга.

Через Telegram-бо можно оформить:

билеты без указания мест;

льготные проездные документы для школьников и студентов;

квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов.

Как указано в публикации, на данный момент там есть билеты на электрички четырех пригородных пассажирских компаний: «БППК», «ВВППК», «СПК», «Содружество». Вместе они обслуживают 25 российских регионов.

Видео: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»