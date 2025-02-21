Россиянам назвали ключевые слова мошенников
По данным Сбербанка, в 2024 году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений.
Россиянам назвали ключевые слова мошенников. Об этом сообщает ТАСС.
Слова-маркеры, используемые злоумышленниками в том числе для того, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты:
- вернем украденные деньги;
- помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей;
- получишь вознаграждение;
- спасаешь родственников;
- прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников.
По данным Сбербанка, в 2024 году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений.