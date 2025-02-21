Россиянам напомнили об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Мошенники могут узнать данные россиян через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Россиянам напомнили об опасности демонстрации экрана в мессенджерах. Соответствующую информацию передало РИА Новости со ссылкой на МВД в пятницу, 21 февраля.

Как отметили в публикации, злоумышленники могут через демонстрацию экрана в мессенджерах узнать данные россиян.

В МВД объяснили, что с людьми могут связаться, используя вариации схемы «фейк босс», и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Он, чаще всего, полностью легитимный и известный. Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана.

Так мошенники увидят личные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг», заключили в публикации.