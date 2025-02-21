Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов

Отмечается, что купюры, выпущенные до 2013 года, перестают принимать в Турции, ОАЭ и некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Владельцы старых долларов рискуют остаться без части денег или вовсе их потерять. Купюры, выпущенные до 2013 года, с осени 2024 года отказываются принимать в России, ОАЭ, Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с огромным дисконтом. Причина такого решения заключается в том, что старые образцы купюры легко подделать.

В сообщении подчеркнули, что отечественные банки также оставляют за собой право не принимать такие купюры либо вводить комиссии за прием.