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Минсельхоз прокомментировал рост цен на хлеб в России
Ранее СМИ сообщали, что с 1 марта в России на 12% вырастут цены на хлеб.

Минсельхоз прокомментировал рост цен на хлеб в России. Соответствующую информацию министерство предоставило РИА Новости в пятницу, 21 февраля.

Как отметили в публикации, ситуация на рынке хлеба стабильна. По данным Минсельхоза рынок насыщен продукцией, существенного роста цен не наблюдается.

Отмечается, что средняя стоимость хлеба из пшеничной муки по стране составляет 68,4 рубля за килограмм, продукции из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля за килограмм. За последний̆ месяц, как уточнили в публикации, рост цен составил 0,1% и 0,6% соответственно.

Однако в министерстве отметили рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов.

Ранее «Ведомости» сообщали, что с 1 марта в России на 12% вырастут цены на хлеб.