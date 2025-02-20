В России хотят усилить госрегулирование цен на социально значимые товары
Парламентарии предлагают ввести понятие «ценовые коридоры», которые будут определять минимальные и максимальные пределы розничных цен.
В России хотят усилить госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С инициативой выступили депутаты Госдумы,
Парламентарии предлагают ввести понятие «ценовые коридоры», которые будут определять минимальные и максимальные пределы розничных цен.
Такие «коридоры» предполагается устанавливать при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней.
Кроме того, хотят возложить на правительство юридическую обязанность по установлению предельно допустимых розничных цен на указанные товары на срок не более 90 календарных дней.