В России хотят усилить госрегулирование цен на социально значимые товары

Парламентарии предлагают ввести понятие «ценовые коридоры», которые будут определять минимальные и максимальные пределы розничных цен.

В России хотят усилить госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С инициативой выступили депутаты Госдумы, передало РИА Новости в четверг, 20 февраля.

Парламентарии предлагают ввести понятие «ценовые коридоры», которые будут определять минимальные и максимальные пределы розничных цен.

Такие «коридоры» предполагается устанавливать при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней.

Кроме того, хотят возложить на правительство юридическую обязанность по установлению предельно допустимых розничных цен на указанные товары на срок не более 90 календарных дней.