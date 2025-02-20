Shot: Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО

Ходатайство актера рассмотрят в ближайшие две недели.

Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, ходатайство актера рассмотрят в ближайшие две недели. В нем он привел аргументы в пользу освобождения, среди них: состояние здоровья (больные сердце и легкие, потеря зрения), исправная ежедневная работа (шитье формы для заключенных), раскаяние, помощь в художественной деятельности колонии.

Отмечается, что просить об УДО адвокат Ефремова планировал перед Новым годом и даже собрал все справки. Однако ходатайство пришлось отложить на 2025 год.

Напомним, Ефремов отбывает срок за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец. Подробности истории можно прочитать в нашем сюжете.