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Рязанка обокрала квартиру в Муроме
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рязанка обокрала квартиру в Муроме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Отмечается, что неизвестная женщина цыганской внешности через незапертую входную дверь проникла в квартиру, в которой в этот момент находился один ребенок. Игнорируя его вопросы о том, кто она, и пояснения, что родителей нет дома, злоумышленница прошла в комнату и стала искать ценности.

Не растерявшись, мальчик сразу же написал сообщение бабушке, живущей этажом выше, что дома посторонние. Когда пенсионерка спустилась, то увидела уже выбегающую из подъезда подозрительную женщину и сообщила о случившемся в полицию.

Выяснилось, что из квартиры похитили 200 тысяч рублей и золотые украшения.

Уже на следующий день воровку поймали в Касимове. Ей оказалась безработная 34-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.