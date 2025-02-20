Рязанцев предупредили о перебоях в телерадиовещании

С 21 февраля по 15 марта в Рязанской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.

Рязанцев предупредили о перебоях в телерадиовещании. Об этом сообщается в РТРС.

С 21 февраля по 15 марта в Рязанской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.

Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его.

Солнечная интерференция может повлиять на цифровое эфирное вещание (Первый мультиплекс и Второй мультиплекс) и эфирное радиовещание («Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») в период с 21 февраля по 15 марта, с 11:57 до 13:06.