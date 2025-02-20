Генштаб: ВС РФ освободили более половины занятой ВСУ земли в Курской области

Об этом сообщил генерал-полковник Сергей Рудской. Он рассказал, что ВС РФ освободи 800 кв. км. в Курской области. Рудской отметил, что это около 64% от изначально занятой ВСУ земли.

Российские военные освободили более половины занятой ВСУ земли в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Он рассказал, что ВС РФ освободили 800 кв. км. в Курской области. Рудской отметил, что это около 64% от изначально занятой ВСУ земли.

По его словам, инициатива полностью на стороне России: войска наступают, украинские силы отступают. Всего в 2024 году освобождено почти 4,5 тыс. кв. км, а с начала 2025 года — еще более 600 кв. км.