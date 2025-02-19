В Минздраве предложили оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

В министерстве же отмечают, что у подростков сейчас период становления и созревания начинается раньше — что и является поводом для более ранних осмотров.

В Минздраве предложили оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что сейчас профилактические осмотры проводят детям, достигшим этого возраста.

В министерстве же отмечают, что у подростков сейчас период становления и созревания начинается раньше — что и является поводом для более ранних осмотров.