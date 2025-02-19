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Трамп поддержал размещение европейских миротворцев на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину. Однако Вашингтону не придется посылать своих миротворцев, потому что США «очень далеко», сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки на Украину европейских миротворцев. Его слова передало ТАСС в среду, 19 февраля.

Трампу задали вопрос, готов ли он поддержать отправку европейского миротворцев на Украину. Он ответил, что «если они этого хотят, это отлично».

«Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят», — отметил американский лидер.

Он добавил, что это возможно в случае заключения мирных договоренностей.

«Речь идет о прекращении огня или о мире как таковом. Мы хотим добиться и того, и другого. Для начала было бы прекращение огня, и если они хотят сделать — я знаю, что Франция готова пойти на это, — это было бы замечательным жестом», — заявил Дональд Трамп.

Он уточнил, что Вашингтону не придется отправлять своих миротворцев, потому что США находятся «очень далеко».