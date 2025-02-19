Скончался председатель рязанского областного общества охотников и рыболовов Владимир Буянов

О смерти мужчины стало известно 19 февраля.

Скончался председатель рязанского областного общества охотников и рыболовов Владимир Буянов. Об этом сообщается в паблике «Клуб охотников Рязани».

О смерти мужчины стало известно 19 февраля. Буянов был предателем организации с 2011 года.

«От охотничьего сообщества Рязанской области выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Светлая память», — отметили в некрологе.