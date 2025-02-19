SHOT: от «АвтоВАЗа» потребовали отказаться от опасных подушек безопасности

От «АвтоВАЗа» потребовали отказаться от опасных подушек безопасности Takata. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил SHOT.
Как стало известно Telegram-каналу, Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 миллионов потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata.
Отмечается, у них ненадежный газогенератор.
«Всего за несколько лет его корпус подвергается коррозии, становится хрупким и при срабатывании подушки его пиропатрон буквально взрывается и металлические части разлетаются по салону, как шрапнель. По разным данным, за несколько лет подушки Takata убили 36 человек по всему миру и несколько сотен ранили, из-за чего были отозваны сотни тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на представителей автосоюза отмечается, одним из немногих автопроизводителей, кто отказывается отзывать машины с Takata внутри, остается «АвтоВАЗ». С 2010 года опасные подушки устанавливали в модели Granta, Vesta и Xray, отметили в посте.
Как уточнил SHOT, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин попросил министра промышленности с учетом анализа МВД обязать завод отозвать ненадежные партии машин и заменить в них опасные элементы.
Позже в пресс-служба «АвтоВАЗа» прокомментировали информацию.
В компании заявили, что знают о проблеме подушек безопасности Takata с середины 10-х годов. В 2018-м году она уже отзывала потенциально проблемные Granta, Kalina и Priora для проверки и, при необходимости, ремонта систем безопасности.
«Проблема была полностью исключена. При создании Vesta совместно со специалистами Takata в автомобиле изначально были применены технические решения, которые исключали появление некачественных деталей подушек безопасности на серийных автомобилях. Ложных срабатываний подушек безопасности не фиксируется. В настоящее время подушки безопасности поставляются альтернативным поставщиком», — заявили в пресс-службе.