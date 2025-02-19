SHOT: от «АвтоВАЗа» потребовали отказаться от опасных подушек безопасности

Как стало известно Telegram-каналу, Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 миллионов потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata.

От «АвтоВАЗа» потребовали отказаться от опасных подушек безопасности Takata. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил SHOT.

Как стало известно Telegram-каналу, Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 миллионов потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata.

Отмечается, у них ненадежный газогенератор.

«Всего за несколько лет его корпус подвергается коррозии, становится хрупким и при срабатывании подушки его пиропатрон буквально взрывается и металлические части разлетаются по салону, как шрапнель. По разным данным, за несколько лет подушки Takata убили 36 человек по всему миру и несколько сотен ранили, из-за чего были отозваны сотни тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на представителей автосоюза отмечается, одним из немногих автопроизводителей, кто отказывается отзывать машины с Takata внутри, остается «АвтоВАЗ». С 2010 года опасные подушки устанавливали в модели Granta, Vesta и Xray, отметили в посте.

Как уточнил SHOT, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин попросил министра промышленности с учетом анализа МВД обязать завод отозвать ненадежные партии машин и заменить в них опасные элементы.

Позже в пресс-служба «АвтоВАЗа» прокомментировали информацию.

В компании заявили, что знают о проблеме подушек безопасности Takata с середины 10-х годов. В 2018-м году она уже отзывала потенциально проблемные Granta, Kalina и Priora для проверки и, при необходимости, ремонта систем безопасности.

«Проблема была полностью исключена. При создании Vesta совместно со специалистами Takata в автомобиле изначально были применены технические решения, которые исключали появление некачественных деталей подушек безопасности на серийных автомобилях. Ложных срабатываний подушек безопасности не фиксируется. В настоящее время подушки безопасности поставляются альтернативным поставщиком», — заявили в пресс-службе.