Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля

Свет отключат из-за ремонтных работ.

Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля. Соответствующую информацию разметила пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 19 и 20 февраля с 09:30 до 16:30 будет отключена электроэнергия по адресам:

улица Голенчинская, дома №№ 53б, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 90 Лит. Б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108.

20 февраля с 9:30 до 15:00 в связи с проведением работ по обрезке воздушной линии в районе Солотча отключат свет по адресам: