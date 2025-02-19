Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России

Он включает ограничительные меры в отношении 13 банков, 73 танкеров «теневого флота», а также предусматривает поэтапный запрет импорта определенных видов российской алюминиевой продукции.

Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает РБК.

По данным издания, 16-й пакет санкций ЕС против России включает ограничительные меры в отношении 13 банков, 73 танкеров «теневого флота», а также предусматривает поэтапный запрет импорта определенных видов российской алюминиевой продукции.

Также отмечается, что санкционные списки Брюсселя пополнятся новыми физическими и юридическими лицами.