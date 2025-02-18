В России цены на Kia Rio и Hyundai Solaris выросли на 42%

В 2024 году эти модели стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок.

В России цены на Kia Rio и Hyundai Solaris выросли на 42% за три года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал «Авто.ру».

Отмечается, что в 2021 году средняя стоимость этих моделей составляла около 1,2 миллиона рублей. В настоящее время эти же машины, но уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, продают за 1,7 миллиона.

В 2024 году Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок.