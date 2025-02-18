В ДТП в Рязанской области пострадали два человека

Авария случилась 17 февраля. Столкнулись Nissan Almera и Lexus.

В понедельник, 17 февраля, на 148 километре автодороги Шацк — Тамбов произошло ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 41-летний житель Шацкого района под управлением Nissan Almera столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 52-летний водитель из Тамбовской области.

В результате ДТП водитель Nissan и его 67-летняя пассажирка обращались за медпомощью в Шацкую межрайонную больницу.