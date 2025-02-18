Скончался певец и актер из Рязани Евгений Головин

Скончался певец и актер, заслуженный артист России Евгений Головин. Об этом сообщил портал kino.teatr.ru.
Евгений Головин скончался 17 февраля. Причина смерти не указана.
Он родился в Рязани в 1950 году. Учился в Гнесинском училище. Также окончил ГИТИС.
С 70-х годов был солистом Москонцерта и выступал с разными оркестрами страны (Кнушевицкого, Силантьева и др.). Кроме того, Евгений Головин участвовал в теле- и радиопередачах, записывался на грампластинки.
Отмечается, что он первым из советских артистов получил премию Гран-При в Чехословакии на конкурсе «Интерталант».
"В советские годы активно гастролировал: побывал практически во всех городах бывшего СССР, участвовал в международных программах во всех соцстранах, а также на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе", — говорится в сообщении.