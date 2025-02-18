Скончался певец и актер из Рязани Евгений Головин

Он скончался 17 февраля.

Скончался певец и актер, заслуженный артист России Евгений Головин. Об этом сообщил портал kino.teatr.ru.

Евгений Головин скончался 17 февраля. Причина смерти не указана.

Он родился в Рязани в 1950 году. Учился в Гнесинском училище. Также окончил ГИТИС.

С 70-х годов был солистом Москонцерта и выступал с разными оркестрами страны (Кнушевицкого, Силантьева и др.). Кроме того, Евгений Головин участвовал в теле- и радиопередачах, записывался на грампластинки.

Отмечается, что он первым из советских артистов получил премию Гран-При в Чехословакии на конкурсе «Интерталант».

"В советские годы активно гастролировал: побывал практически во всех городах бывшего СССР, участвовал в международных программах во всех соцстранах, а также на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе", — говорится в сообщении.