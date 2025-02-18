Рязанцам пообещали снег и мороз 19 февраля
В области будет облачно с прояснениями. Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на среду, 19 февраля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -14, -9°С, днем — -9, -4°С.