В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет

ДТП произошло в пятницу, 14 февраля, в Касимовском муниципальном округе на 212-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 14 февраля, в Касимовском муниципальном округе на 212-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

24-летняя жительница Мурома на «Шевроле Авео», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП за медпомощью обращались два пассажира в возрасте 16 лет и два пассажира 24 и 35 лет.

По факту ДТП проводится проверка.