Около восьми тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

С 10 по 16 февраля в регионе зарегистрировали 7 854 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 10,1%.

Около восьми тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 10 по 16 февраля в регионе зарегистрировали 7 854 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 10,1%.

Помимо этого, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зафиксировано 40 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 14,3%.