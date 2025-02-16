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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
За сутки Украина потеряла более 230 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, семь боевых бронемашин, пять машин пехоты, три бронетранспортера, восемь автомобилей, а также пять пунктов управления БПЛА.

Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области. Соответствующая информация размещена в воскресенье, 16 февраля, в соцсетях министерства.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 230 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, семь боевых бронемашин, пять машин пехоты, три бронетранспортера, восемь автомобилей, а также пять пунктов управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 61 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны.