В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ

25-летний Игорь Филатов погиб 25 января 2025 года. Прощание с ним состоится в субботу, 15 февраля, в Чехове Московской области.

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Игорь Филатов. Прощание с ним состоится в субботу, 15 февраля, в Чехове Московской области. Об этом сообщили в соцсетях средней школы № 10 имени С.Н. Воронина.

25-летний Игорь Филатов погиб при исполнении воинского долга 25 января 2025 года.

Как указано в публикации, он окончил школу № 10 имени С.Н. Воронина в Чехове в 2018 году. Затем Игорь Филатов поступил в Рязанское училище ВДВ. В 2023 году выпустился. После стал участником СВО.

«Мы вспоминаем его доброту, порядочность, отзывчивость, юмор, его бесконечную готовность помочь тем, кто нуждается в помощи. Он был надежным товарищем и человеком, на которого всегда можно было положиться», — заключили в посте.

Фото: Telegram-канал «МБОУ Средняя школа 10 имени С.Н. Воронина»