В Рязанской области труженику тыла вручили медаль к юбилею Победы

В селе Путятино труженику тыла Ивану Чукину вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В пятницу, 14 февраля, в селе Путятино труженику тыла Ивану Чукину вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Награду передала заместитель главы Путятинского округа по социальным вопросам Ирина Давыдова.

Как указано в публикации, Иван Чукин родился 20 июня 1930 года. С июля 1943 года работал в колхозе «Рассвет» в селе Воршево. До 1989 года был рядовым колхозником и плотником. Общий трудовой стаж 46 лет, говорится в сообщении.