Рязанцам объяснили, чем отличается информирование об атаках БПЛА от оповещения

Соответствующую информацию опубликовала опергруппа региона в субботу, 15 февраля.

Рязанцам объяснили, чем отличается информирование об атаках БПЛА от оповещения. Соответствующую информацию опубликовала опергруппа региона в соцсетях в субботу, 15 февраля.

Как объяснили в публикации, в случае террористических атак, в том числе с использованием беспилотников, информирование производится через следующие ресурсы:

аккаунты губернатора в соцсетях, комментарии главы региона и официальных лиц в СМИ;

оперативную группу оперштаба в Telegram-канале «Безопасность и не только»;

группу «Рязанская область» в соцсетях;

сайт правительства Рязанской области.

«В случае необходимости информирование будет организовано в госпабликах, государственных СМИ и других официальных СМИ. Интернет-площадки получат тот же контент», — говорится в посте.

Оповещение граждан, как уточнили в публикации, проводят по другим правилам.

«В случае изменения ситуации решение об оповещении населения в регионе будет принято незамедлительно. При этом все медийные ресурсы будут выполнять вспомогательную функцию», — заключили в посте.