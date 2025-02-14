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Вертолет санавиации доставил в Рязань семь человек с начала 2025 года
В рязанскую ОКБ доставили 7 пациентов из Скопина, Ряжска, Шацка, Касимова, Шилова. Все эвакуированные на вертолете — взрослые.

Вертолет санавиации доставил в Рязань семь человек с начала 2025 года. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

В рязанскую ОКБ доставили пациентов из Скопина, Ряжска, Шацка, Касимова, Шилова. Все эвакуированные — взрослые.

Отмечается, что в январе и феврале 2025 года погодные условия не подходили для передвижения вертолета санитарной авиации.

«В последнее время ситуация исправилась, во время вылетов в вертолете санитарной авиации специалисты использовали все медицинское оборудование на борту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для спасения пациентов применяли аппарат ИВЛ, многофункциональный монитор пациента, кардиопомпу для непрямого массажа сердца и вакуумный матрас, который необходим для пациентов с политравмой.

Фото: группа минздрава Рязанской области во «ВКонтакте»