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В Рязанской области ожидается снег и мороз
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до 11 метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -11, -6°С, местами до -15°С, днем — -10, -5°С.