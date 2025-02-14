В Рязанской области ожидается снег и мороз
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до 11 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -11, -6°С, местами до -15°С, днем — -10, -5°С.