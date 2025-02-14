В Рязани горел гараж

Информация о пожаре в гаражном кооперативе «Вихрь» поступила 13 февраля в 9:30. В тушении пожара участвовали пять человек и две единицы техники.

В Рязани горел гараж. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в гаражном кооперативе «Вихрь» поступила 13 февраля в 9:30. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.

Отмечается, что гараж поврежден на площади около пяти квадратных метров.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Пострадавших нет.