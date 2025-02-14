В Рязани директор предприятия по перевозке грузов задолжал налоговой 25 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани директор предприятия по перевозке грузов задолжал налоговой 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, с 2021 года по 2022 год директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по оформлению фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов. В результате мужчина не выплатил налоговой более 25 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.