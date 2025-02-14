Алаудинов: завершение СВО даст возможность подготовиться к следующему конфликту

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что завершение СВО даст возможность подготовиться к следующему конфликту. Об этом он заявил на встрече со студентами МГУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что завершение СВО даст возможность подготовиться к следующему конфликту. Об этом он заявил на встрече со студентами МГУ, передали «Осторожно, новости» 13 февраля.

Встреча прошла в аудитории юридического факультета. На ней Алаудинов прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Переговоры между президентом и Трампом не говорят о том, что мы бросим все и пойдем по домам. Нам надо будет доделать, что мы делали, довести это все до логического завершения», — сказал он.

Алаудинов добавил, что Америка — «государство-хищник, которое всю историю существовало за счет того, чтобы уничтожать государства и завладевать их ресурсами».