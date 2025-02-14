23-летнюю жительницу Рязанского района осудили на 12 лет за сбыт наркотиков

Отмечается, что осужденная в интернете купила запрещенные вещества. Затем в составе группы лиц она незаконно сбывала наркотические средства с помощью «тайников-закладок» и получала за это деньги.

23-летнюю жительницу Рязанского района осудили на 12 лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 14 февраля.

Отмечается, что осужденная в интернете купила запрещенные вещества. Затем в составе группы лиц она незаконно сбывала наркотические средства с помощью «тайников-закладок» и получала за это деньги.

В итоге девушку поймали сотрудники полиции, из незаконного оборота изъято 200 граммов наркотика.

Жительницу Рязанского района признали виновной по пункту «а» части 4 статьи 228.1 (5 эпизодов), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет в особо крупном размере).

Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.