В Рязанском районе осудили председателя СНТ за присвоение более 700 тысяч рублей

Отмечается, что осужденная присвоила 740 тысяч рублей, предназначенные для газификации СНТ. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В Рязанском районе осудили председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) за присвоение более 700 тысяч рублей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что осужденная использовала служебное положение и присвоила 740 тысяч рублей, предназначенные для газификации СНТ. Деньгами она распорядилась по усмотрению.

Рязанский районный суд признал председателя СНТ виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ущерб, причиненный СНТ, возмещен частично.