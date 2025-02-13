В Рязани подросток жил около года без официального опекуна

Установлено, что мать ребенка умерла, а отец проходит воинскую службу в зоне СВО.

В Рязани подросток жил около года без официального опекуна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что мать ребенка умерла, а отец проходит воинскую службу в зоне СВО. Мальчик в течение года проживает с бабушкой.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта оставления несовершеннолетнего без родительского попечения и последующего оформления над ним опекунства.

Суд удовлетворил заявленные требования прокурора, и в настоящее время над несовершеннолетним установлена опека.