В Госдуму внесли проект об исполнении решения о срочном призыве в течение года

Предполагается, что если призывника не забрали в армию в рамках текущего призыва, то это сделают во время следующей призывной кампании.

В Госдуму внесли проект об исполнении решения о срочном призыве в течение года. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По мнению депутатов, призывники «злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений» и тем самым пытаются оттянуть момент ухода в армию.

Новые меры предполагают, что, если решение комиссии не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, оно все равно подлежит исполнению в следующую призывную кампанию в течение года.

Также на рассмотрение внесли законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение военкомату о переезде.

Авторы инициативы считают, что все эти факторы увеличивают нагрузку на призывную комиссию и увеличивают расходование бюджетных средств.