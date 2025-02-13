В Госдуме спрогнозировали укрепление рубля

Отмечается, что рубль укрепляется в связи с международной обстановкой и грамотными действиями ЦБ по проведению денежно-кредитной политики.

Рубль продолжит свое укрепление. Факторы, влияющие на это, имеют тенденцию к усилению, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало ТАСС в четверг, 13 февраля, в соцсетях.

Он объяснил, что рубль укрепляется в связи с международной обстановкой и «грамотными действиями ЦБ по проведению денежно-кредитной политики».

Напомним, курс доллара опустился ниже 90 рублей.