Рязанку осудили за невыплату алиментов

Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Рязанку осудили за невыплату алиментов. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 38-летняя жительница Ермишинского района по решению суда была обязана выплачивать средства на содержание своего 12-летнего сына. Однако она этого не делала и задолжала более 178 тысяч рублей.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (невыплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием из заработка 5% в доход государства.