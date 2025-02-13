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Генсек НАТО сделал заявление об условиях вступления Украины в альянс
Марк Рютте отметил, что Киеву никогда не обещали членства в НАТО по итогам мирных переговоров с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членства в альянсе по итогам мирных переговоров с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО. Не было никаких обещаний членства как части мирной сделки», — сказал Рютте.

Он также назвал Владимира Путина сильным переговорщиком и добавил, что его участие в переговорах необходимо для достижения мира.