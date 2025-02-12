В самолетах Airbus хотят сделать двухъярусную рассадку
Авиастроительная корпорация считает, что такой ход решит проблему тесноты в экном-классе: пассажиры снизу смогут выпрямить ноги, а сверху — откинуть спинку кресла.
В самолетах Airbus хотят сделать двухъярусную рассадку. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что авторам идеи поручили подогнать двухуровневые кресла под самолеты Airbus.
Авиастроительная корпорация считает, что такой ход решит проблему тесноты в экном-классе: пассажиры снизу смогут выпрямить ноги, а сверху — откинуть спинку кресла.