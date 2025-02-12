В Красноярске 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный бак

В Красноярске 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный бак. Об этом сообщает портал ТВК со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным ведомства, ребенок родился живым. Известно, что роженица учится в 9 классе. На учете в женской консультации она не состояла.

В больницу она обратилась с болью в животе. Врачи установили, что все из-за недавних родов. На вопрос о том, где находится ребенок, девушка ответила, что отдала малыша прохожей.

Правоохранители выяснили, что ребенка школьница родила в ванной. После обернула его пакет и сбросила в мусоропровод.

Правоохранители возбудили уголовное дело.