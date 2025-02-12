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Россиянам рассказали о действиях при взломе электронной почты злоумышленниками
По словам экспертов, при обнаружении подозрительной активности нужно действовать очень быстро и сразу сменить пароль, а также завершить активные сессии на других гаджетах.

Россиянам рассказали о действиях при взломе электронной почты злоумышленниками. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на центр цифровой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, при обнаружении подозрительной активности нужно действовать очень быстро и сразу сменить пароль, а также завершить активные сессии на других гаджетах.

В случае, если киберпреступники успели поставить другой пароль, его требуется восстановить с помощью кода из смс, которое придет на номер из почты, через «Госуслуги» или службу поддержки.

Чтобы защитить свои письма от третьих лиц стоит использовать сложный пароль и не ставить его на разных ресурсах. Также в этом может помочь двухфакторная аутентификация и регулярное завершение сессий на других устройствах. Пользователям не стоит переходить по подозрительным ссылкам и использовать непроверенные сайты.

«С каждым годом растет количество утечек электронных адресов, а значит, и случаев их взлома становится все больше. Злоумышленники активно используют различные методы для получения доступа к личным данным пользователей: фишинг, социальную инженерию, вредоносные программы и другие способы кражи электронных адресов», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.