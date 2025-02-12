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Подросткам хотят смягчить наказания за наркопреступления
Подросткам-закладчикам хотят смягчить наказание, если наркотик в итоге не был выкуплен. Соответствующее обращение в Верховный суд готовят МВД и Генпрокуратура.

Подросткам хотят смягчить наказания за наркопреступления. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, подросткам-закладчикам хотят смягчить наказание, если наркотик в итоге не был выкуплен. Соответствующее обращение в Верховный суд готовят МВД и Генпрокуратура.

Отмечается, что намерение связано с ростом числа закладывающих наркотические вещества несовершеннолетних. Ведомства хотят, чтобы Верховный суд разъяснил, как квалифицировать такие преступления, если ребенок заложил партию наркотиков, а факта покупки не было. В перспективе это позволит назначать им более мягкие наказания.