Подросткам хотят смягчить наказания за наркопреступления
Подросткам-закладчикам хотят смягчить наказание, если наркотик в итоге не был выкуплен. Соответствующее обращение в Верховный суд готовят МВД и Генпрокуратура.
Подросткам хотят смягчить наказания за наркопреступления. Об этом сообщает URA.RU.
По данным издания, подросткам-закладчикам хотят смягчить наказание, если наркотик в итоге не был выкуплен. Соответствующее обращение в Верховный суд готовят МВД и Генпрокуратура.
Отмечается, что намерение связано с ростом числа закладывающих наркотические вещества несовершеннолетних. Ведомства хотят, чтобы Верховный суд разъяснил, как квалифицировать такие преступления, если ребенок заложил партию наркотиков, а факта покупки не было. В перспективе это позволит назначать им более мягкие наказания.