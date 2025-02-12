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На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись «Газель» и легковушка
В результате происшествия пострадал человек.

На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись «Газель» и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла днем 11 февраля недалеко от дома № 20Г. По предварительной информации, 50-летний житель Рязанского района за рулем «Лада Х-рей» врезался в «Газель», под управлением 45-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.