На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись «Газель» и легковушка

В результате происшествия пострадал человек.

На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись «Газель» и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла днем 11 февраля недалеко от дома № 20Г. По предварительной информации, 50-летний житель Рязанского района за рулем «Лада Х-рей» врезался в «Газель», под управлением 45-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.