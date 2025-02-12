Министр обороны Украины заявил, что они готовы к переговорам

Он утверждает, что Киев готов к переговорам с РФ о завершении конфликта.

Министр обороны Украины заявил, что они готовы к переговорам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

Он утверждает, что Киев готов к переговорам с РФ о завершении конфликта.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — сказал Умеров.