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В Набережных Челнах молодого человека отправили в колонию за секс с несовершеннолетней

В Набережных Челнах молодого человека отправили в колонию за секс с несовершеннолетней. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

По данным издания, 24-летний местный житель вступил в половую связь с 13-летней девочкой в 2023 году. Позже школьница забеременела и переехала жить к молодому человеку.

Отмечается, что родители узнали о беременности дочери, когда она опубликовала в соцсетях статус, что ей осталось жить несколько часов. Спустя время полицейские нашли девочку на съемной квартире с ее парнем.

На суде молодой человек пояснил, что знал о ее возрасте. Школьница просила не отправлять челнинца в колонию, потому что у них родился ребенок.

Однако на суде молодого человека обвинили в склонении несовершеннолетней к распитию алкоголя и вменили еще четыре эпизода. Его отправили в колонию на два года.