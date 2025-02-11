Суд обязал больницу вернуть деньги рязанке за купленные лекарства

Установлено, что 10-летний сын заявительницы является инвалидом, состоит на диспансерном учете в районной больнице и нуждается в постоянном обеспечении препаратами.

Суд обязала больницу вернуть деньги рязанке за купленные лекарства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что 10-летний сын заявительницы является инвалидом, состоит на диспансерном учете в районной больнице и нуждается в постоянном обеспечении препаратами. Однако в нарушение закона своевременно ими обеспечен не был. Рязанцам пришлось купить их самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с учреждения средств и компенсации морального вреда.

Требования судом удовлетворены.