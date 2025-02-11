Опубликован прогноз погоды на 12 февраля в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северный, с переходом на западный, до восьми метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 12 февраля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северный, с переходом на западный, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -12, -7°С, днем — -6, -1°С.